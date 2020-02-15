Union Berlin 2-3 Bayer Leverkusen | ÖZET İZLE

Bundesliga 22. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, An der Alten Försterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

TSİ 17.30'da başlayan ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanan maçta Union Berlin'in gollerini 7. dakikada Gentner ve 87. dakikada Bülter kaydedeken, Bayer Leverkusen'e 3 puanı getiren golleri 22'de Havertz, 83'te Diaby ve 90+4'te Bellarabi kaydetti.

Bu sonucun ardından, Bayer Leverkusen 40 puana ulaşarak maç fazlasıyla 4. sıraya yükselirken, 11. sıradaki Union Berlin 26 puanda kaldı.

UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN | MAÇ ÖZETİ