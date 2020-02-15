Paderborn 1-2 Hertha Berlin | MAÇ ÖZETİ - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Paderborn 1-2 Hertha Berlin | MAÇ ÖZETİ

1-2 |

Paderborn 1-2 Hertha Berlin | MAÇ ÖZETİ

'da inişli çıkışlı bir grafik çizen , 22. haftada konuk olduğu son sıradaki 'u 2-1'lik skorla devirdi. Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, ev sahibi Paderborn ise 16 puanda kaldı.

'nın 22. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

Gol perdesini erken açan Hertha Berlin, 10. dakikada Boyata iel 1-0 öne geçti.

Ev sahibinde 51. dakikada sahneye çıkan Srbeny skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

Konuk ekip, 67'de Collins'in kendi kalesine attığı golle üç puanın sahibi oldu.

Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, haftayı 13. sırada kapattı.

16 puanla son sırada yer alan Paderborn'un ise ligde kalma umutları azaldı.

PADERBORN - HERTHA BERLİN | MAÇ ÖZETİ

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 17:53
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