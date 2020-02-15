Hoffenheim 2-3 Wolfsburg | ÖZET İZLE

Bundesliga Ligi'nin 22. haftasında Hoffenheim, evinde Wolfsburg'u konuk etti. Deplasman ekibi, Hoffenheim'i sahasında 3-2 mağlup etti. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri,18 (P), 52 (P) ve 71. dakikalarda Wout Weghorst kaydetti.

Wolfsburg deplasman galibiyetiyle puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı. Ev sahibi ekip Hoffenheim ise bu mağlubiyetle 33 puanla 8. sırada yer aldı.