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17 Şubat 2020, Pazartesi
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2-3 Wolfsburg | ÖZET İZLE

Hoffenheim 2-3 Wolfsburg | ÖZET İZLE

Ligi'nin 22. haftasında Wolfsburg, deplasmanda 'i 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Wolfsburg puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı.

'nin 22. haftasında , evinde Wolfsburg'u konuk etti. Deplasman ekibi, Hoffenheim'i sahasında 3-2 mağlup etti. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri,18 (P), 52 (P) ve 71. dakikalarda Wout Weghorst kaydetti.

Wolfsburg deplasman galibiyetiyle puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı. Ev sahibi ekip Hoffenheim ise bu mağlubiyetle 33 puanla 8. sırada yer aldı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 17:41
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