Fortuna Düsseldorf 1-4 Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

Mönchengladbach deplasmanda Düsseldorf'u farklı geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Thommy ve Jonas Hofmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Gladbach, Lars Stindl'in 51 ve 77. dakikalarda attığı 2 golle karşılaşmada 3-1 öne geçti. Mücadelede son sözü Florian Nuehaus söyledi. 82. dakikada sahneye çıkan 22 yaşındaki orta saha takımını 4-1 üstünlüğe taşıdı ve maç bu skorla bitti. Bu sonuçla Mönchengladbach puanını 42'ye yükseltirken, Düsseldorf 17 puanda kaldı.