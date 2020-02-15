Fortuna Düsseldorf 1-4 Mönchengladbach | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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1-4 Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

Fortuna Düsseldorf 1-4 Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

'nın 21. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Deplasman ekibi Gladbach karşılaşmayı 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Fortuna Düsseldorf'ta ve Zanka 90 dakika sahada kaldı.

Mönchengladbach deplasmanda Düsseldorf'u farklı geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Thommy ve Jonas Hofmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Gladbach, Lars Stindl'in 51 ve 77. dakikalarda attığı 2 golle karşılaşmada 3-1 öne geçti. Mücadelede son sözü Florian Nuehaus söyledi. 82. dakikada sahneye çıkan 22 yaşındaki orta saha takımını 4-1 üstünlüğe taşıdı ve maç bu skorla bitti. Bu sonuçla Mönchengladbach puanını 42'ye yükseltirken, Düsseldorf 17 puanda kaldı.

  1. 15.02.2020
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