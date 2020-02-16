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16 Şubat 2020, Pazar
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Haaland fırtınası

Haaland fırtınası

kariyerine fırtına gibi giren durmuyor... ağlarını da sarsan forvet, 8. golüne ulaştı.

Dortmund kariyerine fırtına gibi giren durmuyor... ağlarını da sarsan forvet, 8. golüne ulaştı. 19 yaşındaki yıldız böylece, Bundesliga tarihinde 5 maçta 8 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Haaland, ayrıca 'da ayın oyuncusu seçildi.
  1. 16.2.2020
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