Wolfsburg 4-0 Mainz | ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında ateş hattındaki Mainz'ı konuk eden Wolfsburg, rakibini Josip Brekalo, Renato Steffen (2) ve Yannick Gerhardt'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Puanını 34'e çıkaran Wolfsburg 7. sıraya yerleşirken, 22 puanlı Mainz ise haftayı 15. sırada kapattı.
Almanya Bundesliga'da üst sıraları zorlayan Wolfsburg, 23. haftada konuk ettiği Mainz'ı 4-0 mağlup etti.
Rakibi karşısında maça hızlı başlayan ev sahibi Wolfsburg 21'de Brekalo ve 45'te Steffen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Wolfsburg, 49'da Gerhardt ve 68'de bir kez daha sahne alan Steffen'in golleriyle farka gitti.
Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve üst üste 2. galibiyetini alan Wolfsburg, haftayı 34 puanla 7. sırada tamamladı.
Kümede kalma savaşı veren 15. basamaktaki Mainz ise 22 puanda kaldı.
- 24.02.2020
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