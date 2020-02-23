Wolfsburg 4-0 Mainz | ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'da üst sıraları zorlayan Wolfsburg, 23. haftada konuk ettiği Mainz'ı 4-0 mağlup etti.

Rakibi karşısında maça hızlı başlayan ev sahibi Wolfsburg 21'de Brekalo ve 45'te Steffen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Wolfsburg, 49'da Gerhardt ve 68'de bir kez daha sahne alan Steffen'in golleriyle farka gitti.

Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve üst üste 2. galibiyetini alan Wolfsburg, haftayı 34 puanla 7. sırada tamamladı.

Kümede kalma savaşı veren 15. basamaktaki Mainz ise 22 puanda kaldı.