Almanya'da Ozan Kabak fırtınası! Bunu yaptılar... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Almanya'da fırtınası! Bunu yaptılar...

Almanya'da Ozan Kabak fırtınası! Bunu yaptılar...

Bundesliga'da fırtınası esmeye devam ediyor. 'nde 12. hafta mücadelesinde 04 deplasmanda 'in takımı 'i 2-1 mağlup etti. 90 dakika sahada kalan Milli futbolcumuz Ozan Kabak performansıyla alkış almıştı. 20 yaşındaki stoper Alman Devlet Televizyonu Das Erste tarafından haftanın 11'ine seçildi. Geçen sezon Stuttgart’da Ozan’nın partneri olan Pavard da ikinci stoper olarak kadroya girdi.

04'ün Bundesliga'da 'i deplasmanda 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan haftanın 11'ine seçildi.

İlk kez Andorra maçında A forması giyen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 90 dakika forma giydiği Augsburg ve Düsseldorf maçlarında gol atma başarısı göstermişti.

Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro'ya 'dan Stuttgart'a transer olan genç yıldız bu sezon başında 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e gitmişti.

  1. 25.11.2019
  2. Güncelleme: 25.11.2019 15:06
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