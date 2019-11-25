Almanya'da Ozan Kabak fırtınası! Bunu yaptılar...

Schalke 04'ün Bundesliga'da Werder Bremen'i deplasmanda 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Ozan Kabak haftanın 11'ine seçildi.

İlk kez Andorra maçında A Milli Takım forması giyen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 90 dakika forma giydiği Augsburg ve Düsseldorf maçlarında gol atma başarısı göstermişti.

Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Stuttgart'a transer olan genç yıldız bu sezon başında 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e gitmişti.