Fortuna Düsseldorf'ta teknik direktör Funkel’in görevine son verildi - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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'ta teknik direktör Funkel’in görevine son verildi

Fortuna Düsseldorf'ta teknik direktör Funkel’in görevine son verildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , 2016'nın mart ayında göreve getirilen teknik direktör Friedhelm Funkel’in görevine son verdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Funkel'in görevinden alındığı, böylelikle kulübün içinde bulunduğu sportif krize tepki gösterildiği ifade edildi.

'un yöneticisi Lutz Pfannenstiel, takımın bu sezon yeteri kadar puan toplayamadığına işaret etti. Pfannenstiel, iki yıl önce takımı Bundesliga'ya çıkaran Funkel'in görevden alınma kararını zor verdiklerini belirtti.

Milli futbolcular ve 'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'da 2016'nın mart ayında göreve getirilen Funkel, 138 maçta takımın başında bulunmuştu.

Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da 15 puanla son sırada yer alıyor.

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  1. 29.01.2020
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