Fortuna Düsseldorf'ta teknik direktör Funkel’in görevine son verildi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf, 2016'nın mart ayında göreve getirilen teknik direktör Friedhelm Funkel’in görevine son verdi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Funkel'in görevinden alındığı, böylelikle kulübün içinde bulunduğu sportif krize tepki gösterildiği ifade edildi.
Fortuna Düsseldorf'un yöneticisi Lutz Pfannenstiel, takımın bu sezon yeteri kadar puan toplayamadığına işaret etti. Pfannenstiel, iki yıl önce takımı Bundesliga'ya çıkaran Funkel'in görevden alınma kararını zor verdiklerini belirtti.
Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'da 2016'nın mart ayında göreve getirilen Funkel, 138 maçta takımın başında bulunmuştu.
Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da 15 puanla son sırada yer alıyor.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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