Son dakika: Max Kruse'nin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Flaş iddia! Test sonucu pozitif çıkan isim...

Son dakika: 'nin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi

Son dakika: Max Kruse'nin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi

ekiplerinden 'de corona virüsü paniği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamasında, bir oyuncunun ve bir sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını belirmişti. Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun olduğu iddia edildi.

'de corona virüs testi pozitif çıkan futbolcunun olduğu öne sürüldü.

Covid-19 kabusu dünya genelinde sosyal hayatı olumsuz yönde etkilerken, spor kulüplerini de vurdu. Türkiye Süper Ligi'nin de içinde bulunduğu birçok Avrupa Ligi'nde ligler askıya alındı ve henüz ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. teknik direktörü Mikel Arteta, Milan'ın efsane ismi Paulo Maldini, 'un yıldızları Rugani, Matuidi ve Dybala'da da corona virüs görüldü.

Türkiye'de de Fenerbahçe yaptığı açıklamasında A takımdan bir futbolcunun ve bir sağlık personelinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

MAX KRUSE İDDİASI!
Sosyal medyada yer alan bazı iddialarda corona testinin pozitif çıktığı öne sürülen birkaç isim bulunuyor. Fenerbahçe henüz bu oyuncunun ismini paylaşmadı, Hürriyet'in haberine göre bu isim Max Kruse...

HASTANEYE YATIRILDI
Max Kruse'de corona virüs bulgularına rastlanılmasının ardından Alman yıldızın tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı da ortaya atılan iddialar arasında.

Şimdi konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

"EKMEĞİME ÇİKOLATA SÜRDÜM"
Alman futbolcu, corona virüsünün tat alma duyusunu kaybettirdiğini öğrendiğinde kendince bir test yaptığını söyledi.

Kruse, "Bu virüsün belirtilerinden biri, tat alma duyusunu kaybettirmesiymiş. Bunu öğrenince gece kalktım ve ekmeğime Nutella sürüp yedim. Çikolatanın tadını aldım." dedi.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 21:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Max Kruse'nin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN