Corona virüse yakalanan Dybala'dan mesaj var: Biz iyiyiz - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Corona virüse yakalanan Dybala'dan mesaj var: Biz iyiyiz

Corona virüse yakalanan Dybala'dan mesaj var: Biz iyiyiz

İtalyan devi 'ta , ve 'nın corona virüse yakalnadığı açıklanmıştı. Arjantşnli yıldız Dybala hesabından sevenlerine mesaj gönderdi. Dybala mesajında "Biz iyiyiz" ifadelerini kullandı.

'un corona virüsüne yakalanan Arjantinli yıldızı 'dan mesaj var.

İtalyan ekibi Juventus'ta ve 'nin ardından Paulo Dybala'nın da corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Tedavi altına alınan Arjantinli yıldız hesabından mesaj gönderdi ve "Biz iyiyiz." sözleriyle fotoğraf paylaştı.

  1. 25.03.2020
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