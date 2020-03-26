Ryan Babel'den tepki çeken paylaşım! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Babel'den tepki çeken paylaşım! Galatasaray...

'den tepki çeken paylaşım! ...

Ryan Babel'den tepki çeken paylaşım! Galatasaray...

'ın devre arası transfer döneminde 'nın Ajax takımına kiraladığı 'den sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken bir paylaşım geldi. Tecrübeli futbolcu daha sonra fotoğrafına gelen yorumları sınırlandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon ortasında Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralık olarak gönderdiği , sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kalmış, maaşını alamadığı için sözleşmesindeki özel maddeye dayarak kulübü 'ya şikayet etmişti.

Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına, "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" notunu düştü. Bu yorum sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi. Oyuncunun fotoğrafına gelen yorumları sınırlandırması ise gözlerden kaçmadı.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 11:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel'den tepki çeken paylaşım! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN