Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği
Galatasaray'a 2011 yılında Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Türkiye'de geçirdiği 9 senede hem saha içi hem de saha dışı davranışlarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken, corona virüsüne karşı başlatılan mücadeleye büyük bir destek vcrerek bir kez daha alkış topladı. Uruguaylı kalecinin, eşi Patirica Muslera ile birlikte Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsünden korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulunduğu açıklandı.
Corona virüsü salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsünden korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 23:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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