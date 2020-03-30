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30 Mart 2020, Pazartesi
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Muslera ve eşinden 'ne ekipman desteği

Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği

'a 2011 yılında Lazio'dan transfer olan , 'de geçirdiği 9 senede hem saha içi hem de saha dışı davranışlarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken, corona virüsüne karşı başlatılan mücadeleye büyük bir destek vcrerek bir kez daha alkış topladı. Uruguaylı kalecinin, eşi Patirica Muslera ile birlikte 'ne corona virüsünden korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulunduğu açıklandı.

Corona virüsü salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan 'ın başarılı kalecisi ve eşi , 'ne corona virüsünden korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 23:58
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