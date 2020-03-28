Falcao ve Muslera dön çağrısına böyle yanıt verdi! "Türkiye güvenli" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın yıldızları 'dönün' çağrısına böyle yanıt verdi!

ve dön çağrısına böyle yanıt verdi!

Falcao ve Muslera dön çağrısına böyle yanıt verdi!

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada büyük bir panik yaşanıyor... 'da forma giyen ve 'nun ailelerinin de yıldız isimlere "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı ancak iki ismin de 'nin güvenli olduğunu ifade ederek burada kaldıkları bildirildi.

şu ana kadar corona kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda... Abdurrahim Albayrak, ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok.

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un iki uluslararası yıldızı ve 'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi.

Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.

HİÇBİRİNDEN TALEP GELMEDİ

Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcudan yönetime "Evime dönmek istiyorum" diye bir talep gelmedi... Sarı- Kırmızılılar evlerinde bireysel çalışma programına devam ediyor.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 09:04
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