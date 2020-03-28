Falcao ve Muslera dön çağrısına böyle yanıt verdi!

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada büyük bir panik yaşanıyor... Galatasaray'da forma giyen Muslera ve Falcao'nun ailelerinin de yıldız isimlere "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı ancak iki ismin de Türkiye'nin güvenli olduğunu ifade ederek burada kaldıkları bildirildi.
Galatasaray şu ana kadar corona kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda... Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok.
Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi.
Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.
HİÇBİRİNDEN TALEP GELMEDİ
Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcudan yönetime "Evime dönmek istiyorum" diye bir talep gelmedi... Sarı- Kırmızılılar evlerinde bireysel çalışma programına devam ediyor.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 09:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao ve Muslera dön çağrısına böyle yanıt verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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