Fatih Terim'den kritik hamle! Faciayı böyle önlemiş
Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in, Beşiktaş ile oynanan derbi maçı sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal ettiği ve takımın 4 gün bir araya gelmediği öğrenildi.
Corona virüsü tedavisi nedeniyle hastanede olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in öngürüsü ve tecrübesi Galatasaray'ı büyük bir tehlikeden önledi...
Takvim'de yer alan habere göre başarılı hoca, Beşiktaş derbisi sonrası henüz liglerin erteleme kararı alınmamasına rağmen tüm idmanları iptal etti. Sarı-kırmızılılar, erteleme kararı açıklanana kadar 4 gün boyunca bir araya gelmedi.
Eğer Terim bu kararı almasaydı, tüm futbolcular corona virüsü tehdidi ile karşı karşıya kalacaktı. Tecrübeli teknik adamın talimatıyla evlerinde kalan futbolcular böylelikle büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu.
- 28.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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