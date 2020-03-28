Fatih Terim'den kritik hamle! Faciayı böyle önlemiş... Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Terim'den kritik hamle! Faciayı böyle önlemiş

'den kritik hamle! Faciayı böyle önlemiş

Fatih Terim'den kritik hamle! Faciayı böyle önlemiş

'da corona virüsü testi pozitif çıkan teknik direktör 'in, ile oynanan derbi maçı sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal ettiği ve takımın 4 gün bir araya gelmediği öğrenildi.

Corona virüsü tedavisi nedeniyle hastanede olan Teknik Direktörü 'in öngürüsü ve tecrübesi Galatasaray'ı büyük bir tehlikeden önledi...

Takvim'de yer alan habere göre başarılı hoca, derbisi sonrası henüz liglerin erteleme kararı alınmamasına rağmen tüm idmanları iptal etti. Sarı-kırmızılılar, erteleme kararı açıklanana kadar 4 gün boyunca bir araya gelmedi.

Eğer Terim bu kararı almasaydı, tüm futbolcular corona virüsü tehdidi ile karşı karşıya kalacaktı. Tecrübeli teknik adamın talimatıyla evlerinde kalan futbolcular böylelikle büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu.

  1. 28.03.2020
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