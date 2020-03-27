Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi! Fatih Terim... Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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'den yeni bir açıklama geldi! ...

Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi! Fatih Terim...

'da corona virüsüne yakalanan teknik direktör 'in son durumuna ilişkin kızı 'den bir açıklama geldi. Buse Terim, babasının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

'da teknik direktör 'e yapılan corona virüsü testi pozitif çıktığı için tecrübeli teknik adam hastanede tedavi altına alınmıştı. Terim'in kızı Bahçekapılı, babasının son durumuna ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından açıkladı.

Buse Terim'in yapılan açıklama şöyle:

Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler.

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 12:07
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