Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi! Fatih Terim...
Galatasaray'da corona virüsüne yakalanan teknik direktör Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı Buse Terim'den bir açıklama geldi. Buse Terim, babasının durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e yapılan corona virüsü testi pozitif çıktığı için tecrübeli teknik adam hastanede tedavi altına alınmıştı. Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının son durumuna ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından açıkladı.
Buse Terim'in yapılan açıklama şöyle:
Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 12:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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