Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi! Fatih Terim...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e yapılan corona virüsü testi pozitif çıktığı için tecrübeli teknik adam hastanede tedavi altına alınmıştı. Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının son durumuna ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından açıkladı.

Buse Terim'in yapılan açıklama şöyle:

Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler.