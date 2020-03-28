Galatasaraylı o isimden haber var! "Testim pozitif çıktı"
Galatasaray'da son dakika corona virüsü gelişmesi... Teknik Direktör Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla beraber tedavilere başlantı. Öte yandan bir diğer Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, önemli bir noktaya değinirken, "Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı’ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü." dedi.
Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi.
Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından dün de başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın koronovirüse yakalandığı belirtildi.
Bu üçlünün ortak özelliği; 16 Mart'ta, Beşiktaş derbisinin ardından Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda yer almalarıydı.
Başkan Mustafa Cengiz'in odasında, yaklaşık 1.5 saat süren toplantı, klimalı bir ortamda gerçekleşmişti. Bu görüşmede, başkan yardımcısı Kaan Kançal da yer aldı. Mustafa Cengiz, sadece Sağlık Bakanlığı'nın testine girmiş ve negatif çıkmıştı.
Hikayenin geri kalanını Kaan Kançal şöyle anlattı;
"O toplantının ardından Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim ile birlikte asansöre kadar yürüdük. Bundan sonrası zaten bilinen süreç. Önce Albayrak, ardından Fatih hoca, şimdi de Yusuf Günay... Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı'ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü."
Kendisinin testinin de özel hastanede pozitif çıktığını ancak tomografisinde bir kitle saptandığını dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, "Semptomlardan biri olan baş ağrısı da görülünce Sağlık Bakanlığı'nın testini de yapılmasını uygun gördüler. Ben de sonucu bekliyorum" diye konuştu.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 11:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı o isimden haber var! "Testim pozitif çıktı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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