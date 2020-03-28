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28 Mart 2020, Cumartesi
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Galatasaraylı o isimden haber var! "Testim pozitif çıktı"

Galatasaraylı o isimden haber var! "Testim pozitif çıktı"

'da son dakika corona virüsü gelişmesi... Teknik Direktör , 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı 'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla beraber tedavilere başlantı. Öte yandan bir diğer Başkan Yardımcısı , önemli bir noktaya değinirken, "Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı’ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü." dedi.

Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi.

Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre, 'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör 'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından dün de başkan yardımcısı 'ın koronovirüse yakalandığı belirtildi.

Bu üçlünün ortak özelliği; 16 Mart'ta, Beşiktaş derbisinin ardından Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda yer almalarıydı.

Başkan Mustafa Cengiz'in odasında, yaklaşık 1.5 saat süren toplantı, klimalı bir ortamda gerçekleşmişti. Bu görüşmede, başkan yardımcısı da yer aldı. Mustafa Cengiz, sadece Sağlık Bakanlığı'nın testine girmiş ve negatif çıkmıştı.

Hikayenin geri kalanını Kaan Kançal şöyle anlattı;

"O toplantının ardından Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim ile birlikte asansöre kadar yürüdük. Bundan sonrası zaten bilinen süreç. Önce Albayrak, ardından Fatih hoca, şimdi de Yusuf Günay... Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı'ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü."

Kendisinin testinin de özel hastanede pozitif çıktığını ancak tomografisinde bir kitle saptandığını dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, "Semptomlardan biri olan baş ağrısı da görülünce Sağlık Bakanlığı'nın testini de yapılmasını uygun gördüler. Ben de sonucu bekliyorum" diye konuştu.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 11:08
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