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29 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Gattuso’dan Terim’e: Merhaba Grande

Gattuso’dan Terim’e:

Gattuso’dan Terim’e: Merhaba Grande

Galatasaray teknik direktörü 'e dünyanın çeşitli yerlerinden destek gelmeye devam ediyor. Şu anda 'yi çalıştıran Gattuso, Terim'e mesaj yolladı.

Bir mesajda 'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Gennaro Gattuso'dan ulaştı. 'yi çalıştıran Gattuso, Terim'e "! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum" dedi.

  1. 29.3.2020
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