Gattuso’dan Terim’e: Merhaba Grande

Bir mesajda Fatih Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Gennaro Gattuso'dan ulaştı. Napoli'yi çalıştıran Gattuso, Terim'e "Merhaba Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum" dedi.