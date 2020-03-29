Gattuso’dan Terim’e: Merhaba Grande
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e dünyanın çeşitli yerlerinden destek gelmeye devam ediyor. Şu anda Napoli'yi çalıştıran Gattuso, Terim'e mesaj yolladı.
Bir mesajda Fatih Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Gennaro Gattuso'dan ulaştı. Napoli'yi çalıştıran Gattuso, Terim'e "Merhaba Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum" dedi.
- 29.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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