Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...
Corona virüsü salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkilediği gibi futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi askıya alınırken, Türkiye Süper Ligi de bir sonraki karara kadar ertelendi. Erteleme kararının ardından bütün kulüpleri mali konular düşündürüyor. Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan her türlü fedakarlığa hazır olduğunu sosyal medya hesabından duyururken, gözler sarı-kırmızılı diğer futbolculara çevrildi.
Galatasaray'ın mevcut kadrosunun 2019-2020 sezonu maaş toplamı yaklaşık 40 milyon avroyu bulurken şubat ayında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak o dönem itibarıyla hiçbir futbolcuya borçlarının olmadığını bildirmişti. Mart ayı ödemeleri için de elini taşın altına sokan yönetim, nisan ve mayıs ayı ödemeleri için futbolculardan da hamle bekliyor.
Şu an kadar tüm sezon ödemelerinin yaklaşık yüzde 75'ini bitiren sarı-kırmızılı yönetim, kalan mali takvimde gerçekleşecek 10 milyon euro civarındaki ödeme için de anlayış bekleyip yeni formüller düşünülecek. Bu süreç futbolcular için de bir Galatasaraylılık sınavı olacak. Tabii UEFA'nın maaş ödemeleri ve giderler konusunda nasıl karar alacağı da merakla bekleniyor.