Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...

Tüm kulüplerde olduğu gibi Galatasaray yönetimini de en çok düşündüren konuların başında maaş ödemeleri ve giderler geliyor. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, bugün bir meşale yakarak fedakarlığa hazır olduğunu bildirdi ve bir anlamda takım arkadaşlarını da fedaya davet etti.