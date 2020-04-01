Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...

Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...

Corona virüsü salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkilediği gibi futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi askıya alınırken, Türkiye Süper Ligi de bir sonraki karara kadar ertelendi. Erteleme kararının ardından bütün kulüpleri mali konular düşündürüyor. Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan her türlü fedakarlığa hazır olduğunu sosyal medya hesabından duyururken, gözler sarı-kırmızılı diğer futbolculara çevrildi.

1 Nisan 2020 Çarşamba 19:39
Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...

Tüm kulüplerde olduğu gibi Galatasaray yönetimini de en çok düşündüren konuların başında maaş ödemeleri ve giderler geliyor. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, bugün bir meşale yakarak fedakarlığa hazır olduğunu bildirdi ve bir anlamda takım arkadaşlarını da fedaya davet etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...

Galatasaray'ın mevcut kadrosunun 2019-2020 sezonu maaş toplamı yaklaşık 40 milyon avroyu bulurken şubat ayında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak o dönem itibarıyla hiçbir futbolcuya borçlarının olmadığını bildirmişti. Mart ayı ödemeleri için de elini taşın altına sokan yönetim, nisan ve mayıs ayı ödemeleri için futbolculardan da hamle bekliyor.

Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...

Şu an kadar tüm sezon ödemelerinin yaklaşık yüzde 75'ini bitiren sarı-kırmızılı yönetim, kalan mali takvimde gerçekleşecek 10 milyon euro civarındaki ödeme için de anlayış bekleyip yeni formüller düşünülecek. Bu süreç futbolcular için de bir Galatasaraylılık sınavı olacak. Tabii UEFA'nın maaş ödemeleri ve giderler konusunda nasıl karar alacağı da merakla bekleniyor.

Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...

İşte Galatasaraylı futbolcuların güncel maaşları...


Muslera 4.2 milyon euro

Selçuk İnan fitili ateşledi! Galatasaraylı futbolcular...

Okan Koçuk 2.5 milyon TL

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA