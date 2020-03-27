Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru tarihe geçmek istiyor! İşte o liste
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezonun da ikinci yarısında yine takıma kiralık olarak katılan Onyekuru, Galatasaray forması ile Süper Lig'de tarihe geçmek istiyor. Yıldız futbolcu Galatasaray forması ile Süper Lig'de en çok gol atan Nijeryalı futbolcu olmanın hayalini kuruyor.
Galatasaray'da geçen sezonun ardından bu sezon da kiralık olarak kadroya dahil edilen Nijeryalı Henry Onyekuru, Galatasaray'a ve Florya'ya duyduğu aşkı her fırsatta dile getiriyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takımın bonservisini almasını hayal eden Nijeryalı futbolcu, kaptanı Muslera gibi Galatasaray ve Süper Lig tarihine geçmek istiyor.
EN ÇOK GOL ATAN NİJERYALI OLMAK İSTİYOR
Muslera, Galatasaray'ın en çok forma giyen yabancı futbolcusu olurken Onyekuru da Galatasaray da en çok gol atan yabancı futbolcu ve ligde en çok gol atan Nijeryalı olmak istiyor.
ÖNÜNDE YILDIZLAR VAR
Henry Onyekuru'nun bu hedeflerine ulaşması pek de kolay olmayacak fakat yıldız futbolcu potansiyeli ve arzusuyla bu sınırları zorlayacak gibi duruyor. Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı olarak 74 golle Hagi zirvede yer alırken, ikinci sırada 61 golle Milan Baros bulunuyor. Süper Lig tarihinin en golcü Nijeryalısı ise 2019 yılında kaybettiğimiz Isaac Promise.
İŞTE EN GOLCÜ NİJERYALILAR
Isaac Promise 65
Eneramo 35
Emenike 34
Okacha 30
Umar Aminu 27
Uche 26
Nwakaeme 20
Eduok 20
Amokachi 19
Onyekuru 15
Chibuike 11
Kayode 9
Ohen 9
Ekigho 9
Lawal 8
Onazi 6
Aghahowa 6
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru tarihe geçmek istiyor! İşte o liste haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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