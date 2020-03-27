Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru tarihe geçmek istiyor! İşte o liste

Galatasaray'da geçen sezonun ardından bu sezon da kiralık olarak kadroya dahil edilen Nijeryalı Henry Onyekuru, Galatasaray'a ve Florya'ya duyduğu aşkı her fırsatta dile getiriyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takımın bonservisini almasını hayal eden Nijeryalı futbolcu, kaptanı Muslera gibi Galatasaray ve Süper Lig tarihine geçmek istiyor.

EN ÇOK GOL ATAN NİJERYALI OLMAK İSTİYOR

Muslera, Galatasaray'ın en çok forma giyen yabancı futbolcusu olurken Onyekuru da Galatasaray da en çok gol atan yabancı futbolcu ve ligde en çok gol atan Nijeryalı olmak istiyor.



ÖNÜNDE YILDIZLAR VAR

Henry Onyekuru'nun bu hedeflerine ulaşması pek de kolay olmayacak fakat yıldız futbolcu potansiyeli ve arzusuyla bu sınırları zorlayacak gibi duruyor. Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı olarak 74 golle Hagi zirvede yer alırken, ikinci sırada 61 golle Milan Baros bulunuyor. Süper Lig tarihinin en golcü Nijeryalısı ise 2019 yılında kaybettiğimiz Isaac Promise.

İŞTE EN GOLCÜ NİJERYALILAR





Isaac Promise 65

Eneramo 35

Emenike 34

Okacha 30

Umar Aminu 27

Uche 26



Nwakaeme 20

Eduok 20

Amokachi 19

Onyekuru 15

Chibuike 11

Kayode 9

Ohen 9

Ekigho 9

Lawal 8

Onazi 6

Aghahowa 6



