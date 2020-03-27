Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru tarihe geçmek istiyor! İşte o liste - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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'ın yıldızı Onyekuru tarihe geçmek istiyor! İşte o liste

Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru tarihe geçmek istiyor! İşte o liste

'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezonun da ikinci yarısında yine takıma kiralık olarak katılan Onyekuru, Galatasaray forması ile 'de tarihe geçmek istiyor. Yıldız futbolcu Galatasaray forması ile Süper Lig'de en çok gol atan Nijeryalı futbolcu olmanın hayalini kuruyor.

'da geçen sezonun ardından bu sezon da kiralık olarak kadroya dahil edilen Nijeryalı , Galatasaray'a ve Florya'ya duyduğu aşkı her fırsatta dile getiriyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takımın bonservisini almasını hayal eden Nijeryalı futbolcu, kaptanı Muslera gibi Galatasaray ve tarihine geçmek istiyor.

EN ÇOK GOL ATAN NİJERYALI OLMAK İSTİYOR

Muslera, Galatasaray'ın en çok forma giyen yabancı futbolcusu olurken Onyekuru da Galatasaray da en çok gol atan yabancı futbolcu ve ligde en çok gol atan Nijeryalı olmak istiyor.


ÖNÜNDE YILDIZLAR VAR

Henry Onyekuru'nun bu hedeflerine ulaşması pek de kolay olmayacak fakat yıldız futbolcu potansiyeli ve arzusuyla bu sınırları zorlayacak gibi duruyor. Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı olarak 74 golle Hagi zirvede yer alırken, ikinci sırada 61 golle bulunuyor. Süper Lig tarihinin en golcü Nijeryalısı ise 2019 yılında kaybettiğimiz Isaac Promise.

İŞTE EN GOLCÜ NİJERYALILAR



Isaac Promise 65
Eneramo 35
Emenike 34
Okacha 30
Umar Aminu 27
Uche 26

Nwakaeme 20
Eduok 20
Amokachi 19
Onyekuru 15
Chibuike 11
Kayode 9
Ohen 9
Ekigho 9
Lawal 8
Onazi 6
Aghahowa 6


  1. 27.03.2020
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