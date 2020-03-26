Taner Karaman: Abdurrahim Albayrak derbiye gelmemeliydi
Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu'na konuk olan Taner Karaman, derbiden önce kendini rahatsız hisseden ve sonrasında COVID-19 testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak için, "Abdurrahim Albayrak'ın ihmali var, derbiye gelmemeliydi" yorumunda bulundu.
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