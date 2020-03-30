Mario Jardel'den Fatih Terim paylaşımı!
Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Jardel, corona virüsüne yakalandıktan sonra taburcu edilen ve tedavisi evde devam eden teknik direktör Fatih Terim'e Türkçe mesaj yolladı. Brezilyalı efsane sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük usta, umarım yakında iyileşirsiniz. Sadece ben değil, aynı zamanda tüm Galatasaray taraftarları dönüşünüz için sabırsızlanıyoruz" ifadesini kullandı.
Corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen teknik direktör Fatih Terim'e bir destek de Mario Jardel'den geldi. Sarı-kırmızılı takıma 2000 yılında UEFA Süper Kupası'nı kazandıran golü atan Brezilyalı efsane forvet, sosyal medya hesabından Türkçe ve Portekizce olarak paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"DÖNÜŞÜNÜZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"
"Büyük usta, umarım yakında iyileşirsiniz. Sadece ben değil, aynı zamanda tüm Galatasaray taraftarları dönüşünüz için sabırsızlanıyoruz"
"CORONA VİRÜSÜ CİDDİ, EVDE KALIN"
Jardel ayrıca corona virüsüyle ilgili de uyarıda bulunup, "Şansınızı denemeyin, şansınızı denemeyin. Evde kalın. Corona virüsü ciddi. Aileniz için yapın, sizin için yapın, benim için yapın" ifadesini kullandı.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 22:20
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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