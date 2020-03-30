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30 Mart 2020, Pazartesi
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'den paylaşımı!

Mario Jardel'den Fatih Terim paylaşımı!

'ın eski futbolcularından , corona virüsüne yakalandıktan sonra taburcu edilen ve tedavisi evde devam eden 'e Türkçe mesaj yolladı. Brezilyalı efsane hesabından yaptığı paylaşımda, ", umarım yakında iyileşirsiniz. Sadece ben değil, aynı zamanda tüm Galatasaray taraftarları dönüşünüz için sabırsızlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen 'e bir destek de 'den geldi. Sarı-kırmızılı takıma 2000 yılında Süper Kupası'nı kazandıran golü atan Brezilyalı efsane forvet, hesabından Türkçe ve Portekizce olarak paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DÖNÜŞÜNÜZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"
", umarım yakında iyileşirsiniz. Sadece ben değil, aynı zamanda tüm taraftarları dönüşünüz için sabırsızlanıyoruz"

"CORONA VİRÜSÜ CİDDİ, EVDE KALIN"
Jardel ayrıca corona virüsüyle ilgili de uyarıda bulunup, "Şansınızı denemeyin, şansınızı denemeyin. Evde kalın. Corona virüsü ciddi. Aileniz için yapın, sizin için yapın, benim için yapın" ifadesini kullandı.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 22:20
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