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26 Mart 2020, Perşembe
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Bomba patlıyor! 'a transferde Balotelli müjdesi

Bomba patlıyor! Galatasaray'a transferde Balotelli müjdesi

'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfet hazırlığı... İtalyan basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılı kulüp, gelecek sezon için dünyaca ünlü golcüyü getirmeye hazırlanıyor... Mevcut takımıyla yolları ayıracağı kesinleşen golcü futbolcunun menajeriyle Galatasaray'ın için iletişime geçtiği dahi yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'dan olay ... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, ilk imzasını dünyaca ünlü bir golcüyle attırmak için çalışmalarına başladı. Buna göre sarı kırmızılılar, şu anda Brescia'da forma giyen 'ye parçalıyı giydirmeye hazırlanıyor.

Oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakmasına karşın, spekülatif tavırlarıyla gündeme gelen Mario Balotelli'nin bir sonraki durağı Türkiye olabilir.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Brescia kulüp başkanı ve Cellino ile arasına onarılamaz bir mesafe koydu. Ayrıca, Balotelli'nin sosyal medya paylaşımları, sahada yaptıkları şaşkınlıkla karşılanırken, kendisine olan öfkeyi sonuna kadar körükledi

3 YILLIK SÖZLEŞME VAR AMA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Balotelli'nin 3 yıllık sözleşmesi olmasına karşın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Golcü futbolcunun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse bedava gidebilir" maddesi var ancak, kulüp, bu maddeye bakmaksızın Balotelli'yi göndermek istiyor.

VE DUYURULDU: RAIOLA GALATASARAY İLE İLETİŞİME GEÇTİ!

Asıl bomba haberin sonuna saklandı... Buna göre Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, yaşanan kulübün tavrının ardından kararını verdi. Dünyaca ünlü menajer, Mario Balotelli'ye yatırım yapmak isteyen Galatasaray ile temasa geçti... Sarı kırmızılılar, bu transferi hem sportif, hem de reklam geliri olarak düşünüyor.

  1. 26.03.2020
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