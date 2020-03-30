Son dakika: Fatih Terim'den açıklama geldi! Son durumu... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'den açıklama geldi! Son durumu...

Son dakika: 'den açıklama geldi! Son durumu...

Son dakika: Fatih Terim'den açıklama geldi! Son durumu...

Son dakika haberine göre, corona virüsü tedavisine evinde devam edilecek olan hesabından son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

teknik direktörü 'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve bir süredir hastanede müşahade altında tutuluyordu. Deneyimli teknik adam kaldığı hastanaden taburdu oldu ve tedavisine evinden devam edeceği duyuruldu. Herkesin son durumunu merakla beklediği Fatih Terim'den hesabından bir açıklama geldi.

İşte Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım.
Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.

Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum.
Bu süreçte başta Prof.Dr.Ferah Ece olmak üzere tüm doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim.

Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın.

Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum...

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 18:42
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