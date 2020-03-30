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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte Fatih Terim'in taburcu olması sonrası sosyal medya tepkileri

İşte Fatih Terim'in taburcu olması sonrası sosyal medya tepkileri

Dünyayı saran corona virüsü, Galatasaray'da da birçok isimde yapılan testler sonucu tespit edilmişti. Abdurrahim Albayrak, Albayrak'ın eşi ve Yusuf Günay'ın yanı sıra tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'de corona virüsü tanısı konulan isimlerdendi. Terim, yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken bu haber gerek sarı-kırmızılı taraftarlar gerekse spor camiası tarafında sevinçle karşılandı. İşte sosyal medyada Terim'in taburcu olması üzerine verilen tepkiler ve detaylar...

30 Mart 2020 Pazartesi 18:01
İşte Fatih Terim'in taburcu olması sonrası sosyal medya tepkileri

23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan İmparator, 14 gün süre boyunca tedbir amaçlı evde karantina altında kalacak.

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İşte Fatih Terim'in taburcu olması sonrası sosyal medya tepkileri

Hastaneden yapılan açıklamada "23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle." ifadelerine yer verildi.

İşte Fatih Terim'in taburcu olması sonrası sosyal medya tepkileri

İLK 4 GÜN NASILDI?
1. Gün - Fatih Terim, COVID19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2. Gün - Özel bir hastanede karantina altına alındı.
3. Gün - "İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım" dedi.
4. Gün - Corona virüsü spor camiasından kaptığı iddia edildi.

İşte Fatih Terim'in taburcu olması sonrası sosyal medya tepkileri

GÜZEL HABERLER GELDİ
5. Gün - Kızı Buse Terim, babasının durumunun iyiye gittiğini söyledi.
6. Gün - Spor Arena'ya konuşan Rıza Çalımbay, öksürük şikayetinin bittiğini açıkladı.
7. Gün - Öksürüğü tamamen geçen Fatih Terim'e yeni bir test yapıldı.
8. Gün - Hastaneden taburcu oldu.

İşte Fatih Terim'in taburcu olması sonrası sosyal medya tepkileri

Fatih Terim'in 8. günde taburcu edilmesinin ardından sosyal medyadan da birçok mesaj yağdı.

İşte o yorumlar...

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