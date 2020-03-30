İşte Fatih Terim'in taburcu olması sonrası sosyal medya tepkileri
Dünyayı saran corona virüsü, Galatasaray'da da birçok isimde yapılan testler sonucu tespit edilmişti. Abdurrahim Albayrak, Albayrak'ın eşi ve Yusuf Günay'ın yanı sıra tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'de corona virüsü tanısı konulan isimlerdendi. Terim, yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken bu haber gerek sarı-kırmızılı taraftarlar gerekse spor camiası tarafında sevinçle karşılandı. İşte sosyal medyada Terim'in taburcu olması üzerine verilen tepkiler ve detaylar...
Hastaneden yapılan açıklamada "23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle." ifadelerine yer verildi.