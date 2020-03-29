Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...

Corona virüsü nedeniyle birçok lig ve spor organizasyonu ertelenirken, yaşanan durum kulüpleri mali açıdan da oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Birçok ekip transferde bütçe kısıtlamasına gidecekken, altyapı oyuncularının önemi daha da artmış durumda... İşte Süper Lig ekiplerinin altyapı takımlarında forma giyen ve ümit vaad eden isimler...