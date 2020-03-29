Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...

Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...

Corona virüsü nedeniyle birçok lig ve spor organizasyonu ertelenirken, yaşanan durum kulüpleri mali açıdan da oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Birçok ekip transferde bütçe kısıtlamasına gidecekken, altyapı oyuncularının önemi daha da artmış durumda... İşte Süper Lig ekiplerinin altyapı takımlarında forma giyen ve ümit vaad eden isimler...

29 Mart 2020 Pazar 16:14 Güncelleme: 29.03.2020 16:47
Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...

İşte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle altyapı oyuncularına yönelen ekiplere performansıyla umut veren isimler...

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Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...

MELİH BOSTAN - FENERBAHÇE - FORVET

Lakabı Türk Aguero. Tam bir gol makinası. Fenerbahçe alt yapısında forma giyen Melih Bostan Derince Spor'da futbola başladı. 30 kez alt yaş gruplarında milli olan 15 yaşındaki oyuncunun kariyerinde 96 gol bulunuyor. Genç oyuncunun Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor. İsmi pek duyulmasa da alt yapıların en popüler isimlerinden.

Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...

EMRE DEMİR – KAYSERİSPOR – ORTA SAHA

İsmini duymayan kalmadı zaten. Kayserispor formasıyla bu sezon Süper Lig'de boy göstermeye başladı. Şimdiden bir çok takım transferi için hazırlık yapıyor. Menajerler bu oyuncunun menajerliği için yarıştı. Ünlü menejer Ahmet Bulut oyuncunun ailesine 300 bin Euro ödeyerek temsilciliğini aldı.

Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...

BATUHAN ÇELİK - BAŞAKŞEHİR - FORVET

15 yaşındaki forvet oyuncusu Esenler Erokspor'da futbola başladı. 2016'da Başakşehir'e transfer oldu ancak ardından 2 sezon Haliç forması giydi. 2018'de yeniden Başakşehir'e geri döndü. Son çıktığı Kasımpaşa maçında 4 gol atan Batuhan Çelik'in kariyerinde tam 32 golü bulunuyor. Batuhan ayrıca 8 kez Milli Takım forması giydi.

Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...

RAVİL TAGİRALTINORDU – STOPER

Altınordu futbolcu fabrikasının yeni ürünü. Nedim Yiğit'in keşiflerinden. 16 yaşında olmasına rağmen TFF 1. Lig'de aslanlar gibi mücadele ediyor. Ümit Milli Takım forması da giydi. A Milli Takım'a Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak jenerasyonunun ardından emin adımlarla geliyor.

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