Bir yıldız yükseliyor... 17'lik Ansu Fati attı Barcelona kazandı!
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Barcelona'nın golleri ilk yarıda gelirken Katalanlar'a 3 puanı kazandıran isim gollerin sahibi olan Anssumane Fati oldu. 17 yaşındaki genç forvet maç sonu yaptığı açıklamada idolü olan bir futbolcu ile (Messi) yan yana oynamanın çok değerli olduğunu, adeta bir rüyada gibi hissettiğini kaydetti.
La Liga tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Fati, Levante karşısında attığı gollerle de yeni bir rekora imza attı.
Fati, 17 yaş ve 94 gün ile La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu oldu. Şimdiye kadar bu dalda rekor, 17 yaş 117 günle Real Betisli Juanmi Jimenez'deydi. Karşılaşmada Levante'nin tek golü ise uzatmaların oynandığı 92. dakikada Rochina'dan geldi. Aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Levante ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.
"RÜYADA GİBİYİM"
Performansıyla ilgili konuşan Fati, "Yaşadıklarım gerçek mi yoksa değil mi hala emin değilim. Yıllarca Messi'yi izledim. Şimdi birlikte oynuyoruz. Rüya gibi" ifadelerini kullandı.
Yıllarca bu günlerin hayalini kurduğunu söyleyen Fati, "Hocama ve takım arkadaşlarıma bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 11:01
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
Bir yıldız yükseliyor... 17'lik Ansu Fati attı Barcelona kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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