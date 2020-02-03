Bir yıldız yükseliyor... 17'lik Ansu Fati attı Barcelona kazandı!

La Liga tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Fati, Levante karşısında attığı gollerle de yeni bir rekora imza attı.

Fati, 17 yaş ve 94 gün ile La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu oldu. Şimdiye kadar bu dalda rekor, 17 yaş 117 günle Real Betisli Juanmi Jimenez'deydi. Karşılaşmada Levante'nin tek golü ise uzatmaların oynandığı 92. dakikada Rochina'dan geldi. Aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Levante ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.

"RÜYADA GİBİYİM"

Performansıyla ilgili konuşan Fati, "Yaşadıklarım gerçek mi yoksa değil mi hala emin değilim. Yıllarca Messi'yi izledim. Şimdi birlikte oynuyoruz. Rüya gibi" ifadelerini kullandı.

Yıllarca bu günlerin hayalini kurduğunu söyleyen Fati, "Hocama ve takım arkadaşlarıma bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.