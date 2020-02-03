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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Bir yıldız yükseliyor... 17'lik Ansu Fati attı kazandı!

Bir yıldız yükseliyor... 17'lik Ansu Fati attı Barcelona kazandı!

1. Futbol Ligi'nin () 22. haftasında , sahasında oynadığı maçta Levante'yi 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Barcelona'nın golleri ilk yarıda gelirken Katalanlar'a 3 puanı kazandıran isim gollerin sahibi olan Anssumane Fati oldu. 17 yaşındaki genç forvet maç sonu yaptığı açıklamada idolü olan bir futbolcu ile (Messi) yan yana oynamanın çok değerli olduğunu, adeta bir rüyada gibi hissettiğini kaydetti.

tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Fati, Levante karşısında attığı gollerle de yeni bir rekora imza attı.

Fati, 17 yaş ve 94 gün ile La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu oldu. Şimdiye kadar bu dalda rekor, 17 yaş 117 günle Real Betisli Juanmi Jimenez'deydi. Karşılaşmada Levante'nin tek golü ise uzatmaların oynandığı 92. dakikada Rochina'dan geldi. Aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkaran , lider 'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Levante ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.

"RÜYADA GİBİYİM"

Performansıyla ilgili konuşan Fati, "Yaşadıklarım gerçek mi yoksa değil mi hala emin değilim. Yıllarca Messi'yi izledim. Şimdi birlikte oynuyoruz. Rüya gibi" ifadelerini kullandı.

Yıllarca bu günlerin hayalini kurduğunu söyleyen Fati, "Hocama ve takım arkadaşlarıma bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 11:01
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