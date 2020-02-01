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01 Şubat 2020, Cumartesi
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4. golünü Mallorca'ya attı!

Enes Ünal 4. golünü Mallorca'ya attı!

İspanya 'da Mallorca sahasında Valladolid'i ağırladı. Milli futbolcumuz mücadelenin 56. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

gollerine devam ediyor. 'nın 22. haftasında Mallorca'yla Valladolid karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Enes Ünal, mücadelenin 56. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Genç futbolcu, bu sezonki 4. golüne ulaştı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 22:18
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