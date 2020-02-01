Enes Ünal 4. golünü Mallorca'ya attı!
İspanya La Liga'da Mallorca sahasında Valladolid'i ağırladı. Milli futbolcumuz Enes Ünal mücadelenin 56. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 22:18
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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