İspanya Süper Kupası Arabistan'da oynanacak
İspanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile uzun süredir gündemde olan Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağı yönündeki haberleri doğruladı.
Birkaç aydır konuşulan konu resmiyet kazandı ve İspanya Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, gelecek üç yılda La Liga şampiyonu ile Kral Kupası kazananını karşı karşıya getirecek final karşılaşmaları Arabistan'da organize edilecek.
Bu anlaşma ile birlikte İspanya'nın sezonluk 30 milyon Euro'nun sahibi olacağı bildirildi.
- 11.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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