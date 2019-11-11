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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Süper Kupası Arabistan'da oynanacak

İspanya Süper Kupası Arabistan'da oynanacak

Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile uzun süredir gündemde olan finalinin 'da oynanacağı yönündeki haberleri doğruladı.

Birkaç aydır konuşulan konu resmiyet kazandı ve Futbol Federasyonu, finalinin 'da oynanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, gelecek üç yılda şampiyonu ile kazananını karşı karşıya getirecek final karşılaşmaları Arabistan'da organize edilecek.

Bu anlaşma ile birlikte İspanya'nın sezonluk 30 milyon Euro'nun sahibi olacağı bildirildi.

  1. 11.11.2019
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