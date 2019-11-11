İspanya Süper Kupası Arabistan'da oynanacak

Birkaç aydır konuşulan konu resmiyet kazandı ve İspanya Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, gelecek üç yılda La Liga şampiyonu ile Kral Kupası kazananını karşı karşıya getirecek final karşılaşmaları Arabistan'da organize edilecek.

Bu anlaşma ile birlikte İspanya'nın sezonluk 30 milyon Euro'nun sahibi olacağı bildirildi.