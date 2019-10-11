İspanya'da Roberto Soldado mucizesi!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İspanya La Liga ekiplerinden Granada'nın yolunu tutan Soldado, mucize bir başlangıç yaptı. Barcelona'yı 2-0 yenen ve Real Madrid'e 4-2 kaybetse de başa baş bir futbol oynayan Granada 8 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 14 puan topladı ve 4. sıraya yerleşti. İşte detaylar...

11 Ekim 2019 Cuma 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





