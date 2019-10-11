İspanya'da Roberto Soldado mucizesi!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İspanya La Liga ekiplerinden Granada'nın yolunu tutan Soldado, mucize bir başlangıç yaptı. Barcelona'yı 2-0 yenen ve Real Madrid'e 4-2 kaybetse de başa baş bir futbol oynayan Granada 8 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 14 puan topladı ve 4. sıraya yerleşti. İşte detaylar...
11 Ekim 2019 Cuma 14:39
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Roberto Soldado, İspanyada mucize başlangıç yaptı ve Granada ile tarih yazdı.
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Fenerbahçe ile vedalaşarak İspanya'ya geri dönen Roberto Soldado şimdiden heyecan yarattı.
La Liga'da ilk 8 haftada bir anda zirve ekipleri arasına giren Granada hem İspanya'da hem de tüm Avrupa'da merakla izleniyor.
Daily Mail Gazetesi de Barcelona'yı 2-0 yenen ve RealMadrid'e 4-2 kaybetse de başa baş bir futbol oynayan Granada'yı inceledi.
Sadece 8 milyon sterlinlik bir takım oldukları vurgulandı. Bu başarının liderlerinden olarak da eski FenerbahçeliSoldado gösterildi.