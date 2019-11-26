HaberlerGaleriLos Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası
Los Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası
Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens ekiplerinin karşılaştığı mücadeleye Amerikalı süper model Kendall Jenner damgasını vurdu. Jenner karşılaşmanın ardından bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.
26 Kasım 2019 Salı 12:39
Güncelleme: 26.11.2019 12:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Jenner, Blake Griffin'le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırmış ve Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner günler sonra ortaya çıktı.
Genç olduğu için ilişkilerini gözler önünde yaşamak istemediğini söyleyen Jenner, Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, "Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün" yanıtını vermişti.
Ancak Jenner, gönlü her ne kadar NBA'den yana olsa da NFL'i de yakından takip etmeyi ihmal etmiyor.
Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens maçını tribünden takip eden Jenner, gazetecilerin ilgi odağı oldu.