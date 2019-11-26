Los Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası - Son dakika Aktüel haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Los Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası

Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens ekiplerinin karşılaştığı mücadeleye Amerikalı süper model Kendall Jenner damgasını vurdu. Jenner karşılaşmanın ardından bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

26 Kasım 2019 Salı 12:39 Güncelleme: 26.11.2019 12:58
Los Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası

Jenner, Blake Griffin'le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırmış ve Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Los Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner günler sonra ortaya çıktı.

Los Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası

Genç olduğu için ilişkilerini gözler önünde yaşamak istemediğini söyleyen Jenner, Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, "Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün" yanıtını vermişti.

Los Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası

Ancak Jenner, gönlü her ne kadar NBA'den yana olsa da NFL'i de yakından takip etmeyi ihmal etmiyor.

Los Angeles Rams - Baltimore Ravens maçına Kendall Jenner damgası

Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens maçını tribünden takip eden Jenner, gazetecilerin ilgi odağı oldu.

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