İspanya Süper Kupası 3 yıl süreyle Suudi Arabistan'da oynanacak - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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3 yıl süreyle 'da oynanacak

İspanya Süper Kupası 3 yıl süreyle Suudi Arabistan'da oynanacak

ve , 'nın 4'lü final şeklinde 3 yıl süreyle bu ülkede oynanması konusunda anlaştı - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 'ta oynanacak Kupası'nda eşleşmeler, Valencia- ve - şeklinde oldu - maçlarının 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanması karşılığında İspanya Futbol Federasyonu, 120 milyon avro gelir elde edecek.

İspanyol futbolunun gelirini artırmak için planlanan 4'lü final organizasyonlu , 3 yıl boyunca 'da oynanacak.

Suudi Arabistan ile (RFEF) arasında varılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek.

İspanya'da 2018-2019 sezonunun şampiyonu , 'nın sahibi Valencia, lig ikincisi ve lig üçüncüsü 'in katılacağı Kupası müsabakaları, 4'lü final şeklinde tarihlerinde Cidde kentinde yapılacak.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

2020 İspanya Süper Kupası maçları için kura çekimi, RFEF'in Madrid'deki binasında gerçekleştirilirken, eşleşmeler Valencia-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid şeklinde oldu.

Kupada Valencia-Real Madrid maçının 8 Ocak, Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmasının ise 9 Ocak'ta oynanacağı, kazanan takımların 12 Ocak'ta final yapacağı aktarıldı.

120 MİLYON AVRO GELİR ELDE EDİLECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, varılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon avro ödeyecek.

Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masraflarının organizasyon tarafından karşılanacağı, her kulübe 800'er bin avro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon avro, kazanan kulübe ise 2 milyon avro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.

RUBİALES: "ÇOK FAZLA ÜLKE KAPIMIZI ÇALIYOR"

RFEF Başkanı Luis Rubiales, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok fazla ülke kapımızı çalıyor. Hedeflerimizden bir tanesi, üyesi federasyonlarla iş birliği yapmak. Şimdi bunu Suudi Arabistan ile gerçekleştiriyoruz. Kadınlar ve erkekler tamamen eşit bir şekilde stada girecekler." diye konuştu.

Rubiales, bir dönem gündeme gelen 'nun (Barcelona-Real Madrid) ABD'nin Miami kentinde oynanması girişimiyle ilgili ise, "Sadece Süper Kupa sınırlarımız dışında oynanabilir. maçları buna dahil değil. FIFA ve UEFA'nın bu konudaki kararı açık." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Süper Kupası'nda ilk defa 4'lü final organizasyonuna geçilirken, tek final üzerinden yapılan son organizasyon ise ilk kez yurt dışında oynanmıştı.

Barcelona ve Sevilla arasında Fas'ın Tanger kentinde 12 Ağustos 2018'de oynanan maçı, Katalan ekibi 2-1 kazanmıştı.

  1. 11.11.2019
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