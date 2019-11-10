Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıya ilişkin davada sanıklardan Ashley Smith, 10 yıl hapis cezası aldı. Fakat 38 kez mahkemeden kurtulan suç makinesiyle ilgili dehşet verici bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
10 Kasım 2019 Pazar 09:30
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Arsenal'in futbolcuları Mesut Özil ve SeadKolasinac'a bıçakla saldırıp lüks saatlerini almaya çalışan saldırganlardan birinin cezası belli olmuştu. Elinde bıçakla oyuncuları tehdit edem AshleySmith'e 10 yıl hapis cezası verilmişti.
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Mesut Özil ve SeadKolasinac'amotorsikletle gasp etmeye çalışan ve iki oyuncuyu bıçakla tehdit eden AshleySmith (30) ve kendine yardım eden JordanNorthover (26) hakim karşısına çıktı.
İki saldırgan da suçlarını itiraf ederken, bıçakla Tank lakaplı SeadKolisinac'a saldıran AshleySmith'e 10 yıl hapis cezası verimişti.
MESUT ÖZİL'E KÖTÜ HABER
İngiliz mahkemesi, Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinaç'a bıçaklı saldırıda bulunan sanık AshleySmith'e 10 yıl hapis cezası ver
Ancak adam yaralama dahil 38 kez mahkemeden kurtulan suç makinesinin birkaç ay içinde serbest kalacağı ortaya çıktı.