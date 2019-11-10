Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıya ilişkin davada sanıklardan Ashley Smith, 10 yıl hapis cezası aldı. Fakat 38 kez mahkemeden kurtulan suç makinesiyle ilgili dehşet verici bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
10 Kasım 2019 Pazar 09:30
Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest

Arsenal'in futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçakla saldırıp lüks saatlerini almaya çalışan saldırganlardan birinin cezası belli olmuştu. Elinde bıçakla oyuncuları tehdit edem Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası verilmişti.

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Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest

Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a motorsikletle gasp etmeye çalışan ve iki oyuncuyu bıçakla tehdit eden Ashley Smith (30) ve kendine yardım eden Jordan Northover (26) hakim karşısına çıktı.

Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest

İki saldırgan da suçlarını itiraf ederken, bıçakla Tank lakaplı Sead Kolisinac'a saldıran Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası verimişti.

Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest

MESUT ÖZİL'E KÖTÜ HABER

İngiliz mahkemesi, Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinaç'a bıçaklı saldırıda bulunan sanık Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası ver

Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest

Ancak adam yaralama dahil 38 kez mahkemeden kurtulan suç makinesinin birkaç ay içinde serbest kalacağı ortaya çıktı.

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