A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. İşte A Milli Takım'ımızın kadrosu.
8 Kasım 2019 Cuma 22:09
Güncelleme: 08.11.2019 22:12
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A Milli Takım'ımızın kadrosu belli oldu!
A Milli Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosu açıklandı.
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A Milli Takım'ımızın kadrosu belli oldu!
20.20'DE AÇIKLANDI Euro 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan Şenol Güneş'in iki kritik maç için belirlediği Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.
A Milli Takım'ımızın kadrosu belli oldu!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi olarak belirtildi.
A Milli Takım'ımızın kadrosu belli oldu!
İZLANDA'DAN 1 PUAN BİLETİ GETİRİYOR 14 Kasım'da oynanacak İzlanda maçında alınacak 1 puan, Türkiye'yi EURO 2020'ye doğrudan gönderecek.
A Milli Takım'ımızın kadrosu belli oldu!
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.