Real Zaragoza 0-4 Real Madrid | Maç sonucu - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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0-4 | Maç sonucu

Real Zaragoza 0-4 Real Madrid | Maç sonucu

İspanya son 16 turu mücadelesinde deplasmanına konuk olan maçtan 4-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

mücadelesinde , Estadio de la Romareda'da 'nın konuğu oldu.

TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Real Madrid'in gollerini 6. dakikada Varane, 32. dakikada Lucas Vazquez, 72. dakikada Vinicius Junior ve 79. dakikada Kaim Benzema kaydetti.

Maçt Real Madrid'de Eden Hazard sakat olduğu için forma giyemezken, , Courtois ve Modric gibi isimleri ise yedek oturtmayı tercih etti.

  1. 30.01.2020
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