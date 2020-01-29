Real Zaragoza 0-4 Real Madrid | Maç sonucu

Kral Kupası mücadelesinde Real Madrid, Estadio de la Romareda'da Real Zaragoza'nın konuğu oldu.

TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Real Madrid'in gollerini 6. dakikada Varane, 32. dakikada Lucas Vazquez, 72. dakikada Vinicius Junior ve 79. dakikada Kaim Benzema kaydetti.

Maçt Real Madrid'de Eden Hazard sakat olduğu için forma giyemezken, Zinedine Zidane, Courtois ve Modric gibi isimleri ise yedek oturtmayı tercih etti.



