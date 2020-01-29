Real Zaragoza 0-4 Real Madrid | Maç sonucu
İspanya Kral Kupası son 16 turu mücadelesinde Real Zaragoza deplasmanına konuk olan Real Madrid maçtan 4-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Kral Kupası mücadelesinde Real Madrid, Estadio de la Romareda'da Real Zaragoza'nın konuğu oldu.
TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Real Madrid'in gollerini 6. dakikada Varane, 32. dakikada Lucas Vazquez, 72. dakikada Vinicius Junior ve 79. dakikada Kaim Benzema kaydetti.
Maçt Real Madrid'de Eden Hazard sakat olduğu için forma giyemezken, Zinedine Zidane, Courtois ve Modric gibi isimleri ise yedek oturtmayı tercih etti.
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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