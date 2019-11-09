Real Madrid deplasmanda Eibar'ı farklı geçti
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti. La Liga'nın 10. haftasındaki Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik nedeniyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, her iki takımın da birer maçı eksik bulunuyor.
La Liga'nın alt sıralarındaki Eibar'a konuk olan Real Madrid, ilk yarıyı Karim Benzema (2) ve Sergio Ramos'un golleriyle 3-0 önde kapattı.
İkinci yarı 62. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı daha da arttıran Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Uruguaylı futbolcu Valverde, Real Madrid formasıyla ligdeki ilk golünü attı.
Bu skorla Real Madrid puanını 25'e yükselterek, henüz 13. hafta maçını oynamayan Barcelona'nın (22 puan) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Eibar ise 15 puanda kaldı.
BENZEMA GOL KRALLIĞINDA İLK SIRAYA ÇIKTI
Eflatun-beyazlı ekibin yıldız oyucusu Karim Benzema, Eibar filelerini 2 kez havalandırarak La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkardı. Benzema, gol krallığı yarışında Villarreal'den Gerard Moreno'yu (8) geçerek ilk sıraya yükseldi.
Fransız oyuncu, 11. sezonunu geçirdiği takımıyla La Liga'da toplam 157 gole ulaşırken, 156 golü bulunan efsane futbolcu Ferenc Puskas'ı geçip, bu kulvarda Real Madrid tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu oldu.
- 09.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Real Madrid deplasmanda Eibar'ı farklı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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