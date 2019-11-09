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09 Kasım 2019, Cumartesi
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deplasmanda 'ı farklı geçti

Real Madrid deplasmanda Eibar'ı farklı geçti

1. Futbol Ligi'nin () 13. haftasında , deplasmanda 'ı 4-0 mağlup etti. La Liga'nın 10. haftasındaki -Real Madrid maçı güvenlik nedeniyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, her iki takımın da birer maçı eksik bulunuyor.

'nın alt sıralarındaki 'a konuk olan , ilk yarıyı (2) ve 'un golleriyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı 62. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı daha da arttıran Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Uruguaylı futbolcu Valverde, Real Madrid formasıyla ligdeki ilk golünü attı.

Bu skorla Real Madrid puanını 25'e yükselterek, henüz 13. hafta maçını oynamayan 'nın (22 puan) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Eibar ise 15 puanda kaldı.

BENZEMA GOL KRALLIĞINDA İLK SIRAYA ÇIKTI

Eflatun-beyazlı ekibin yıldız oyucusu Karim Benzema, Eibar filelerini 2 kez havalandırarak La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkardı. Benzema, gol krallığı yarışında Villarreal'den Gerard Moreno'yu (8) geçerek ilk sıraya yükseldi.

Fransız oyuncu, 11. sezonunu geçirdiği takımıyla La Liga'da toplam 157 gole ulaşırken, 156 golü bulunan efsane futbolcu Ferenc Puskas'ı geçip, bu kulvarda Real Madrid tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu oldu.

  1. 09.11.2019
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