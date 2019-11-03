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03 Kasım 2019, Pazar
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Avrupa'da Türklerin haftası!

Avrupa'da Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! İngiltere'de Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, İspanya'da Enes Ünal'ın ardından, Almanya'daki temsilcimiz Ozan Kabak da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Türk futbolcular gösterdikleri performanslarla forma giydikleri ülkede adlarından söz ettirdi.
3 Kasım 2019 Pazar 23:04 Güncelleme: 03.11.2019 23:04
Avrupa'da Türklerin haftası!

Avrupa'nın en iyi ilk 5 liginde maçlar oynanmaya devam ederken Türk futbolcular da gösterdikleri performanslarla, attıkları gollerle ve yaptıkları asistlerle forma giydikleri ülkede gündeme oturmayı sürdürüyor.

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Avrupa'da Türklerin haftası!

Fransa Ligue 1'de 12. hafta açılış karşışmasında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille, Marsilya'ya konuk oldu.

Avrupa'da Türklerin haftası!

Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılırken Yusuf, 83. dakikada Soumaoro'nun attığı golün asistini kaydetti.

Avrupa'da Türklerin haftası!

OZAN'DAN GOL KAAN'DAN ASİST

Bundesliga'da 10. hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında Köln'ü 2-0 mağlup etti.

Avrupa'da Türklerin haftası!

Milli oyuncu Kaan Ayhan, 61. dakikada Thommy'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

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