Avrupa'da Türklerin haftası!

Avrupa'da Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! İngiltere'de Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, İspanya'da Enes Ünal'ın ardından, Almanya'daki temsilcimiz Ozan Kabak da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Türk futbolcular gösterdikleri performanslarla forma giydikleri ülkede adlarından söz ettirdi.
3 Kasım 2019 Pazar 23:04
Güncelleme: 03.11.2019 23:04
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Avrupa'nın en iyi ilk 5 liginde maçlar oynanmaya devam ederken Türk futbolcular da gösterdikleri performanslarla, attıkları gollerle ve yaptıkları asistlerle forma giydikleri ülkede gündeme oturmayı sürdürüyor.
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Fransa Ligue1'de 12. hafta açılış karşışmasında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille, Marsilya'ya konuk oldu.
Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılırken Yusuf, 83. dakikada Soumaoro'nun attığı golün asistini kaydetti.
OZAN'DAN GOL KAAN'DAN ASİST
Bundesliga'da 10. hafta mücadelesinde FortunaDüsseldorf, sahasında Köln'ü 2-0 mağlup etti.
Milli oyuncu Kaan Ayhan, 61. dakikada Thommy'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.