İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı

İtalya'da yaşanan ırkçılık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bugün oynanan Verona-Brescia karşılaşmasında Brescia forması giyen Mario Balotelli ırkçı sözlere maruz kaldı ve sahayı terk etmek istedi.
3 Kasım 2019 Pazar 20:10
İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı

İtalya'da ırkçılık skandalları hız kesmeden devam ediyor.

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İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı

Dün oynanan Roma-Napoli karşılaşmasında Napolili oyuncu Koulibaly'ye taraftarlar ırkçı saldırılarda bulunmuş ve bu sebeple maçın hakemi Gianluca Rocchi oyunu durdurmak zorunda kalmıştı.

İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı

Tezahüratların son bulması adına anonslar yapılırken, Edin Dzeko da tribünleri uyarmıştı.

İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı

Bugün Verona'nın Brescia'yı konuk ettiği karşılaşmada yine benzeri bir olay yaşandı.

İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı

Karşılaşmanın ikinci yarısında kale çizgisinde rakibiyle ikili mücadeleye giren Mario Balotelli, ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

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