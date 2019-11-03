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İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı
İtalya'da yaşanan ırkçılık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bugün oynanan Verona-Brescia karşılaşmasında Brescia forması giyen Mario Balotelli ırkçı sözlere maruz kaldı ve sahayı terk etmek istedi.
3 Kasım 2019 Pazar 20:10
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İtalya'da ırkçılık skandalları hız kesmeden devam ediyor.
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Dün oynanan Roma-Napoli karşılaşmasında Napolili oyuncu Koulibaly'ye taraftarlar ırkçı saldırılarda bulunmuş ve bu sebeple maçın hakemi Gianluca Rocchi oyunu durdurmak zorunda kalmıştı.
Tezahüratların son bulması adına anonslar yapılırken, Edin Dzeko da tribünleri uyarmıştı.
Bugün Verona'nın Brescia'yı konuk ettiği karşılaşmada yine benzeri bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında kale çizgisinde rakibiyle ikili mücadeleye giren Mario Balotelli, ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.