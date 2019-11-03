İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha! Balotelli çıldırdı

İtalya'da yaşanan ırkçılık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bugün oynanan Verona-Brescia karşılaşmasında Brescia forması giyen Mario Balotelli ırkçı sözlere maruz kaldı ve sahayı terk etmek istedi.

3 Kasım 2019 Pazar 20:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





