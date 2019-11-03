Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!

Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Roma, konuk ettiği Napoli'yi 2-1 yenerken Roma formasıyla ilk kez ilk 11'de bir maça çıkan Mert Çetin uzatma anlarında kırmızı kart görmüştü. Mücadele sonrası hem tribünlerdeki hem de sosyal medyadaki duruş, oyuncuya olumlu şekilde dönmüştü. Mert'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

3 Kasım 2019 Pazar 15:53 Güncelleme: 03.11.2019 15:55
Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!

Mert Çetin, takımı Roma'nın Napoli'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+6. dakikasında ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı.

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Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, takımının son iki haftadır oynadığı Milan ve Udinese maçlarında sonradan oyuna soktuğu milli futbolcu Mert Çetin'i ilk 11'de görevlendirmişti.

Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!

Mert, kırmızı kart sonrası ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla bir açıklama yaptı...

Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!

TRİBÜNLER COŞKUYLA ALKIŞLADI

Karşılaşmayı Roma Olimpiyat Stadı'nda takip edenlerden öğrendiğimize göre, Mert kırmızı kartı gördükten sonra kenara gelirken, tribünler kendisine destek çıktı.

Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!

Turuncu Sarı-kırmızılı tribünlerin futbolcuyu coşkulu bir şekilde alkışladıkları iletildi.

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