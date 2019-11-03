Kırmızı kart görmüştü ama... İtalya'da Mert Çetin fırtınası ve o açıklama!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Roma, konuk ettiği Napoli'yi 2-1 yenerken Roma formasıyla ilk kez ilk 11'de bir maça çıkan Mert Çetin uzatma anlarında kırmızı kart görmüştü. Mücadele sonrası hem tribünlerdeki hem de sosyal medyadaki duruş, oyuncuya olumlu şekilde dönmüştü. Mert'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...