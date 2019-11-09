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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'i devirdi

Leicester City Arsenal'i devirdi

12'nci hafta mücadelesinde 'nün formasını giydiği , kendi sahasında 'i 2-0 mağlup ederek yoluna tam gaz devam etti.

King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda 'e karşı üstünlük kuran , 68'de Jamie Vardy'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 75'de James Maddison'un fileleri sarsmasıyla farkı 2'ye çıkartan ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milli futbolcu , mücadeleye Leicester City formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester City puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yerleşti. Arsenal ise 17 puanla 6'ncı sırada kendisine yer buldu.

  1. 09.11.2019
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