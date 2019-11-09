Leicester City Arsenal'i devirdi
İngiltere Premier Lig 12'nci hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup ederek yoluna tam gaz devam etti.
King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Arsenal'e karşı üstünlük kuran Leicester City, 68'de Jamie Vardy'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 75'de James Maddison'un fileleri sarsmasıyla farkı 2'ye çıkartan ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye Leicester City formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Leicester City puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yerleşti. Arsenal ise 17 puanla 6'ncı sırada kendisine yer buldu.
- 09.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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