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07 Kasım 2019, Perşembe
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'ın Fransız kalecisi ameliyat edildi

Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris ameliyat edildi

takımlarından 'ın Fransız kalecisi , sakatlığının devam etmesi nedeniyle sol kolundan ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay Brighton & Hove Albion maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol dirseğinde çıkık tespit edilen 32 yaşındaki kaleci, yeniden sağlık kontrolünden geçti.

Kolundaki sorunun devam etmesi ve beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedenleriyle ameliyata alınan Lloris'in, gelecek yılın ilk dönemlerinde yeniden antrenmanlara katılacak düzeye gelmesi bekleniyor.

formasıyla 307 karşılaşmada topu 337 kez ağlarında gören , 107 maçta ise rakip takıma gol izni vermedi.

  1. 07.11.2019
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