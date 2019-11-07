Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris ameliyat edildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, sakatlığının devam etmesi nedeniyle sol kolundan ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay Brighton & Hove Albion maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol dirseğinde çıkık tespit edilen 32 yaşındaki kaleci, yeniden sağlık kontrolünden geçti.
Kolundaki sorunun devam etmesi ve beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedenleriyle ameliyata alınan Lloris'in, gelecek yılın ilk dönemlerinde yeniden antrenmanlara katılacak düzeye gelmesi bekleniyor.
Tottenham formasıyla 307 karşılaşmada topu 337 kez ağlarında gören Hugo Lloris, 107 maçta ise rakip takıma gol izni vermedi.
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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