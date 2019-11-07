Arsene Wenger: Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem
Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, teknik direktörlük için isminin anıldığı Almanya kulübü Bayern Münih ile görüşme fırsatını reddedemeyeceğini açıkladı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih ile ilgili yorumculuk yaptığı beIN Sports'a açıklamada bulunan Wenger, "Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem. Kulübü 30 yıldır yöneten insanları tanıyorum. Uzun zaman önce Bayern Münih'in başına geçme ihtimalim olmuştu ama şu anda onlarla görüşmedim." ifadelerini kullandı.
Yeşil sahalarda olmayı özlediğini de belirten tecrübeli teknik adam, "Henüz teknik direktörlük yapıp yapmama konusunda karar vermedim. Benim için zor bir karar. Bu kararı önümüzdeki günlerde vereceğim." yorumunu yaptı.
Arsenal'da 22 yıl görev yapan 70 yaşındaki Wenger, geçen sene takımdan ayrılmıştı.
Bayern Münih Kulübü, ligde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ardından Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayırmıştı.
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Yorum
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Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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