Arsene Wenger: Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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: ile görüşme fırsatını asla reddedemem

Arsene Wenger: Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem

Fransız çalıştırıcı , teknik direktörlük için isminin anıldığı kulübü ile görüşme fırsatını reddedemeyeceğini açıkladı.

arayışlarını sürdüren ile ilgili yorumculuk yaptığı beIN Sports'a açıklamada bulunan Wenger, "Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem. Kulübü 30 yıldır yöneten insanları tanıyorum. Uzun zaman önce Bayern Münih'in başına geçme ihtimalim olmuştu ama şu anda onlarla görüşmedim." ifadelerini kullandı.

Yeşil sahalarda olmayı özlediğini de belirten tecrübeli teknik adam, "Henüz teknik direktörlük yapıp yapmama konusunda karar vermedim. Benim için zor bir karar. Bu kararı önümüzdeki günlerde vereceğim." yorumunu yaptı.

'da 22 yıl görev yapan 70 yaşındaki Wenger, geçen sene takımdan ayrılmıştı.

Bayern Münih Kulübü, ligde 'a 5-1 yenildikleri maçın ardından Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayırmıştı.

  1. 07.11.2019
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