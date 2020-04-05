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05 Nisan 2020, Pazar
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'de 7 ayrılık! Dünya devinden büyük tasarruf

Real Madrid'de 7 ayrılık! Dünya devinden büyük tasarruf

Dünya devi , artış gösteren corona virüsü vakalarından sonra tasarrufa gitme kararı aldı. Takımda radikal değişiklikler yapacak olan eflatun-beyazlılar 7 futbolcuyla yolları ayırıp 75 milyon euro tasarrufa gitmeyi amaçlıyor.

ekiplerinden 'de corona virüsü salgını 7 futbolcuyla yolların ayrılmasına sebep olacak. İspanya'da artış gösteren Covid 19 salgını nedeniyle mali anlamda tedbirler alacak olan eflatun beyazlılarda birçok isimle vedalaşılıp maaş yüklerinden kurtulmak amaçlanıyor.

Başkanı daha önce corona virüsü sebebiyle liglerin ertelenmesinden dolayı futbolcuların maaşında kesintiye gitmeme kararı alırken, sürecin uzaması nedeniyle yönetim tekrar toplandı ve tasarruf politikası izlenmesi gerektiği belirtildi.

Real Madrid kulübü bu dönemde masrafları azaltmak için transfer döneminde bazı futbolcuları da elden çıkarmayı planlarken, aynı zamanda maaş indirimi yeniden gündeme geldi. Kulüp yönetimi ilk olarak sezon boyunca birçok kez sorunlarla gündeme gelen başta olmak üzere 'i elden çıkarmayı düşünüyor.

7 FUTBOLCUDAN 75 MİLYON EURO TASARRUF
Real Madrid yönetimi James Rodriguez ve Gareth Bale dışında Vallejo, Odriozola, Ceballos, Brahim Diaz ve Mariano Diaz'ı satarak futbolcu maaşlarında 75 milyon euro civarında tasarruf planı yapıyor. Daha önce maaş indirimi konusunu erteleyen yönetim, bu konuyu tekrar gündemine aldı.


  1. 06.04.2020
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