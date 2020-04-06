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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Xavi’den tam 1 milyon euro

Xavi’den tam 1 milyon euro

Birçok sporcu ve spor adamı gibi 'nın eski yıldızı de yüklü bir bağışta bulundu.

Koronavirüse karşı mücadelede Hastanesi'ne yardım yapan Xavi'nin 1 milyon euro gibi bir parayı bağışladığı açıklandı. ekibi El Sadd'ı çalıştıran Xavi'nin ismi bir süredir Barça ile anılıyordu.

  1. 6.4.2020
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