Pandemi sonrası İspanya La Liga yeniden başladı. La Liga'da bugün 3 maç oynanacak. Bu maçlardan en kritik olanlarında biri de Getafe ile Espanyol arasında oynanacak. Getafe, La Liga'da 5. sırada yer alıyor ve düşme hattından kurtulmak isteyen Espanyol'u sahasında ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını öncesinde sergilediği futbolla bütün otoritelerin beğenisini toplayan Getafe, pandemi dönüşü istediği başlangıcı yapamadı. Şampiyonlar Ligi şansını hala sürdüren Getafe, düşme potasından kurtulmak için mücadele veren Espanyol karşısında 3 puan arayacak.
Getafe, 3 aylık aranın ardından geçtiğimiz Cuma günü Granada deplasmanına konuk oldu. 1-0 öne geçtikleri maçta Carlos Fernandez'in golüyle maçtan 2-1 mağlup ayrıldılar. Bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi umutlarını zora soksa da şansları devam ediyor.
ESPANYOL'DAN KRİTİK GALİBİYET
Espanyol geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapattı. Ligin son sırasındaki ekip, Alaves'i 2-0 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.
GETAFE-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Getafe-Espanyol maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
GETAFE-ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Getafe: Soria, Olivera, Dakonam, Cabaco, Suárez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Rodríguez, Mata
Espanyol: López, Vilá, Cabrera, Espinosa, López, Darder, Roca, López, Embarba, Tomás, Le
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 16:31
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- Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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