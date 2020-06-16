Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pandemi sonrası İspanya yeniden başladı. La Liga'da bugün 3 maç oynanacak. Bu maçlardan en kritik olanlarında biri de ile arasında oynanacak. Getafe, La Liga'da 5. sırada yer alıyor ve düşme hattından kurtulmak isteyen Espanyol'u sahasında ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Getafe-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını öncesinde sergilediği futbolla bütün otoritelerin beğenisini toplayan , pandemi dönüşü istediği başlangıcı yapamadı. Şampiyonlar Ligi şansını hala sürdüren Getafe, düşme potasından kurtulmak için mücadele veren karşısında 3 puan arayacak.

Getafe, 3 aylık aranın ardından geçtiğimiz Cuma günü Granada deplasmanına konuk oldu. 1-0 öne geçtikleri maçta Carlos Fernandez'in golüyle maçtan 2-1 mağlup ayrıldılar. Bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi umutlarını zora soksa da şansları devam ediyor.

ESPANYOL'DAN KRİTİK GALİBİYET

Espanyol geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapattı. Ligin son sırasındaki ekip, Alaves'i 2-0 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

GETAFE-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe-Espanyol maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE-ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Dakonam, Cabaco, Suárez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Rodríguez, Mata

Espanyol: López, Vilá, Cabrera, Espinosa, López, Darder, Roca, López, Embarba, Tomás, Le

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 16:31
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