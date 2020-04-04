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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Barcelona'da corona virüsü alarmı! Pozitif çıktı

Barcelona'da corona virüsü alarmı! Pozitif çıktı

Katalan devi Barcelona'da bir süre önce corona virüsü testine sokulan başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpte henüz virüse yakalanan bir futbolcu ise bulunmuyor.

Kısa bir süre önce Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan ve hentbol takımının doktoru , corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmış ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi. Barcelona'da bir korona virüs şoku daha yaşanıyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Şu an için durumunun iyi olduğu belirtilirken Cardoner, Katalan ekibinde testi pozitifi çıkan 3.kişi oldu.

TÜM FUTBOLCULAR KARANTİNADA

Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

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  1. 04.04.2020
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