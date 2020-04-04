Ronaldinho'ya hapiste telefon hakkı tanındı! İlk onu aradı
Sahte pasaport taşıdığı iddiasıyla Paraguay'da önce gözaltına alınıp ardından da tutuklanarak hapse atılan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho'ya, telefonla konuşma ayrılacağı tanındı. Brezilyalı süperstar ise Barcelona'dan eski takım arkadaşı Carles Puyol ile görüşme yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve hapis cezası alan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, corona virüsü salgını nedeniyle ziyaretçi yasağı çıktığı için kimseyle görüşemiyordu.
El Mundo'nun haberine göre eski süperstara telefonla konuşabilme ayrılacağı tanındı. Ronaldinho da bu hakkını Barcelona'dan takım arkadaşı olan Carles Puyol'u arayarak değerlendirdi. Katalan ekibinin eski kaptanının, Brezilyalı eski yıldıza moral verdiği belirtildi.
Bu arada efsane ismin, dünyanın dört bir yanından mektup aldığı ve bunlara tek tek yanıt yazdığı bildirildi.
Ronaldinho, kardeşi ile aynı hapishanede bulunuyor.
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Ronaldinho'ya hapiste telefon hakkı tanındı! İlk onu aradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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