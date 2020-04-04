Ronaldinho'ya hapiste telefon hakkı tanındı! İlk onu aradı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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'ya hapiste telefon hakkı tanındı! İlk onu aradı

Ronaldinho'ya hapiste telefon hakkı tanındı! İlk onu aradı

Sahte pasaport taşıdığı iddiasıyla Paraguay'da önce gözaltına alınıp ardından da tutuklanarak hapse atılan Brezilyalı eski yıldız futbolcu 'ya, telefonla konuşma ayrılacağı tanındı. Brezilyalı süperstar ise 'dan eski takım arkadaşı ile görüşme yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve hapis cezası alan Brezilyalı eski futbolcu , corona virüsü salgını nedeniyle ziyaretçi yasağı çıktığı için kimseyle görüşemiyordu.

El Mundo'nun haberine göre eski süperstara telefonla konuşabilme ayrılacağı tanındı. Ronaldinho da bu hakkını 'dan takım arkadaşı olan 'u arayarak değerlendirdi. Katalan ekibinin eski kaptanının, Brezilyalı eski yıldıza moral verdiği belirtildi.

Bu arada efsane ismin, dünyanın dört bir yanından mektup aldığı ve bunlara tek tek yanıt yazdığı bildirildi.

Ronaldinho, kardeşi ile aynı hapishanede bulunuyor.

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  1. 04.04.2020
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