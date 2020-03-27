Hapisteki Ronaldinho'ya ikinci şok! Corona virüsü... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Hapisteki Ronaldinho'ya ikinci şok! Corona virüsü...

Hapisteki Ronaldinho'ya ikinci şok! ...

Hapisteki Ronaldinho'ya ikinci şok! Corona virüsü...

Sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle kardeşi ile birlikte 'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hapse gönderilen Ronaldinho'ya bir kötü haber daha geldi. Hapishane yönetimi nedeniyle avukatlar hariç tüm ziyaretleri yasakladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz haftalarda 'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve hapse atılan efsane futbolcu Ronaldinho'ya bir kötü haber daha geldi. Kardeşiyle birlikte hapiste yatan Ronaldinho, bir süre ziyaretçilerle görüşemeyecek.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ronaldinho'nun 6 Mart'tan beri Paraguay'da bulunduğu hapishane yönetimi ülkede artan vakaları sonrası avukatlar dışında ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı. Bu arada ülkedeki yargı faaliyetlerinin askıya alınma süresi de 12 Nisan'a kadar uzatıldı. Böylece Ronaldinho'nun hapisten çıkabilme süresi de uzamış oldu.

Bilindiği gibi daha önce Brezilyalı efsane isim mahkemeye kefaretle serbest kalmak için 1.6 milyon Euro önermiş ancak bu teklifi reddedilmişti. Eski süperstar geçtiğimiz günlerde 40. yaşını da hapiste kutlamıştı.


haberin devamı

  1. 27.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hapisteki Ronaldinho'ya ikinci şok! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN