Hapisteki Ronaldinho'ya ikinci şok! Corona virüsü...
Sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle kardeşi ile birlikte Paraguay'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hapse gönderilen Ronaldinho'ya bir kötü haber daha geldi. Hapishane yönetimi corona virüsü nedeniyle avukatlar hariç tüm ziyaretleri yasakladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve hapse atılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'ya bir kötü haber daha geldi. Kardeşiyle birlikte hapiste yatan Ronaldinho, bir süre ziyaretçilerle görüşemeyecek.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ronaldinho'nun 6 Mart'tan beri Paraguay'da bulunduğu hapishane yönetimi ülkede artan corona virüsü vakaları sonrası avukatlar dışında ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı. Bu arada ülkedeki yargı faaliyetlerinin askıya alınma süresi de 12 Nisan'a kadar uzatıldı. Böylece Ronaldinho'nun hapisten çıkabilme süresi de uzamış oldu.
Bilindiği gibi daha önce Brezilyalı efsane isim mahkemeye kefaretle serbest kalmak için 1.6 milyon Euro önermiş ancak bu teklifi reddedilmişti. Eski süperstar geçtiğimiz günlerde 40. yaşını da hapiste kutlamıştı.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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