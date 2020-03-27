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27 Mart 2020, Cuma
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corona virüsü sonrası harekete geçti! Transferler...

FIFA corona virüsü sonrası harekete geçti! Transferler...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi, dönemi tarihlerinde değişiklik yapma zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Konu üzerinde çalışmalarını sürdüren 'nın yaz transfer penceresini 31 Aralık'a kadar açık tutması bekleniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle spor organizasyonlarının neredeyse tamamı ertelendi. Askıya alınan turnuvalar, daha önce planlaması yapılmış tarihleri de karmaşık hale getirdi.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre , liglerin askıya alınmasının ardından yaz dönemini uzatmak için kolları sıvadı. Şu an için hangi ligin ne zaman ve nasıl tamamlanacağı belli olmasa da, FIFA'nın transfer dönemini 31 Aralık'a kadar açık tutmayı planladığı ifade ediliyor.

Transfer döneminin açılışının ise her ligin bitiminden itibaren resmen başlatılması hedefleniyor. FIFA böylece corona virüsü nedeniyle mali açıdan kriz yaşayan kulüplere yardımcı olmak istiyor.

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  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 15:07
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