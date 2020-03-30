Barcelona'nın efsanelerinden maaş kesintisi kararına destek

Corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntıya giren Barcelona Kulübü, sporcularından maaşlarında indirime gitmeyi talep etmiş ve bu istek de Barçalı yıldızlar tarafından kabul edilmişti. özellikle futbol takımındaki oyuncuların maaşlarında yüzde 70 indirime gitmesi ses getirmişti. Barcelona'nın efsane isimleri Carles Puyol, Xavi Hernandez ve Samuel Eto'o, futbolcuların bu kararı karşısında çok etkilendiklerini belirtip sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları paylaştılar.

PUYOL: SİZİNLE GURUR DUYUYORUM!

Barcelona eski kaptanı Carles Puyol, Lionel Messi'nin yüzde 70'lik kesintiyi duyurduğu Instagram paylaşımına cevap vererek, "Sizinle gurur duyuyorum, harikasınız" ifadelerini kullandı.

XAVI: HEPİNİZ HARİKASINIZ

Takımın Puyol'dan sonraki kaptanı olan eski futbolcu Xavi Hernandez, oyuncuların örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Hepiniz harikasınız, sizleri tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

ETO'O: BÜTÜN TAKIMA BRAVO

Eski Barcelonalı futbolcu Samuel Eto'o da karara destek vererek, "Ne kadar harika. Bütün takıma bravo." değerlendirmesinde bulundu.