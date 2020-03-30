Barcelona'nın efsanelerinden maaş kesintisi kararına destek
İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın corona virüsü salgını nedeniyle profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı, kulübün efsane futbolcuları tarafından memnuniyetle karşılandı. Puyol, Xavi ve Eto'o sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul eden futbolcuları tebrik etti.
Corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntıya giren Barcelona Kulübü, sporcularından maaşlarında indirime gitmeyi talep etmiş ve bu istek de Barçalı yıldızlar tarafından kabul edilmişti. özellikle futbol takımındaki oyuncuların maaşlarında yüzde 70 indirime gitmesi ses getirmişti. Barcelona'nın efsane isimleri Carles Puyol, Xavi Hernandez ve Samuel Eto'o, futbolcuların bu kararı karşısında çok etkilendiklerini belirtip sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları paylaştılar.
PUYOL: SİZİNLE GURUR DUYUYORUM!
Barcelona eski kaptanı Carles Puyol, Lionel Messi'nin yüzde 70'lik kesintiyi duyurduğu Instagram paylaşımına cevap vererek, "Sizinle gurur duyuyorum, harikasınız" ifadelerini kullandı.
XAVI: HEPİNİZ HARİKASINIZ
Takımın Puyol'dan sonraki kaptanı olan eski futbolcu Xavi Hernandez, oyuncuların örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Hepiniz harikasınız, sizleri tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.
ETO'O: BÜTÜN TAKIMA BRAVO
Eski Barcelonalı futbolcu Samuel Eto'o da karara destek vererek, "Ne kadar harika. Bütün takıma bravo." değerlendirmesinde bulundu.
- 30.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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