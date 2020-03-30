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30 Mart 2020, Pazartesi
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'nın efsanelerinden maaş kesintisi kararına destek

Barcelona'nın efsanelerinden maaş kesintisi kararına destek

ekibi 'nın corona virüsü salgını nedeniyle profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı, kulübün efsane futbolcuları tarafından memnuniyetle karşılandı. Puyol, Xavi ve Eto'o sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul eden futbolcuları tebrik etti.

Corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntıya giren Kulübü, sporcularından maaşlarında indirime gitmeyi talep etmiş ve bu istek de Barçalı yıldızlar tarafından kabul edilmişti. özellikle futbol takımındaki oyuncuların maaşlarında yüzde 70 indirime gitmesi ses getirmişti. Barcelona'nın efsane isimleri , ve 'o, futbolcuların bu kararı karşısında çok etkilendiklerini belirtip hesaplarından tebrik mesajları paylaştılar.

PUYOL: SİZİNLE GURUR DUYUYORUM!

Barcelona eski kaptanı Carles Puyol, 'nin yüzde 70'lik kesintiyi duyurduğu paylaşımına cevap vererek, "Sizinle gurur duyuyorum, harikasınız" ifadelerini kullandı.

XAVI: HEPİNİZ HARİKASINIZ

Takımın Puyol'dan sonraki kaptanı olan eski futbolcu Xavi Hernandez, oyuncuların örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Hepiniz harikasınız, sizleri tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

ETO'O: BÜTÜN TAKIMA BRAVO

Eski Barcelonalı futbolcu Samuel Eto'o da karara destek vererek, "Ne kadar harika. Bütün takıma bravo." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 30.03.2020
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