Griezmann'dan dikkat çeken Messi sözleri: Utangaç biriyim...

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Antoine Griezmann, UEFA'ya verdiği röportajda takım arkadaşı Messi ile olan diyaloğuna değindi.

Zaman zaman Arjantinli yıldızla anlaşamadığı yönünde haberler çıkan Fransız futbolcu, sorunun kendisinden kaynaklandığını söyledi ve şöyle konuştu:

Ben gerçekten çok utangaç biriyim. Bu sorun nedeniyle başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanıyorum. Konuşmayı başlatan kişilerden hiç olamadım. Luis Suarez ve Leo Messi birbirlerini iyi tanıyorlar. Bizim anlaşmamız da zamanla gelişecek.

Sezon başında Katalan ekibinin yolunu tutan Griezmann, çıktığı 16 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı.