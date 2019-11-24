Griezmann'dan dikkat çeken Messi sözleri: Utangaç biriyim...
Barcelona'nın sezon başında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Antoine Griezmann, verdiği röportajda takım arkadaşı Lionel Messi ile ilişkisine değindi ve utangaç biri olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Antoine Griezmann, UEFA'ya verdiği röportajda takım arkadaşı Messi ile olan diyaloğuna değindi.
Zaman zaman Arjantinli yıldızla anlaşamadığı yönünde haberler çıkan Fransız futbolcu, sorunun kendisinden kaynaklandığını söyledi ve şöyle konuştu:
Ben gerçekten çok utangaç biriyim. Bu sorun nedeniyle başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanıyorum. Konuşmayı başlatan kişilerden hiç olamadım. Luis Suarez ve Leo Messi birbirlerini iyi tanıyorlar. Bizim anlaşmamız da zamanla gelişecek.
Sezon başında Katalan ekibinin yolunu tutan Griezmann, çıktığı 16 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Griezmann'dan dikkat çeken Messi sözleri: Utangaç biriyim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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